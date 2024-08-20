النصر يعير ماني والعمري للاتحاد.. وصراع على راموس

أكدت مصادر عدة انتقال ثنائي نادي النصر عبدالإله العمري والسنغالي ساديو ماني إلى نادي الاتحاد بنظام الإعارة.
ويعاني الاتحاد من ثغرة في خط الدفاع بعد رحيل المصري أحمد حجازي إلى نادي نيوم، وعدم جاهزية أحمد شراحيلي، بالإضافة إلى اقتراب رحيل الإيطالي لويز فيليبي.
كما أعار نادي الاتحاد جناحه البرتغالي جوتا؛ ليكون ماني بديلًا له على أمل تحقيق نجاح أكبر مع (العميد) بعد موسم متذبذب في صفوف العالمي.
وفي سياق متصل، دخل ناديا الاتحاد والنصر في سباق للتعاقد مع قائد ريال مدريد السابق، سيرخيو راموس- بحسب ميديا إسبانية.
ويريد النصر تعزيز خط دفاعه بعد المستوى غير المطمئن، الذي ظهر به مدافعوه في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.
ولا يرتبط راموس البالغ من العمر 38 عامًا، بأي نادٍ حاليًا بعد أن أبلغته إدارة نادي إشبيلية، بأنها لن تجدد التعاقد معه في الموسم الحالي.
ومن المتوقع أن ينتقل راموس إلى النصر؛ حيث لعب المدير الرياضي فرناندو هييرو دورًا كبيرًا في إقناعه بالانضمام إلى زميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو، كما أنه سيلعب أيضًا إلى جوار مواطنه لابورت.
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