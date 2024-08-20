السعوديون يسيطرون على مراكز المرحلة التمهيدية بمهرجان ولي العهد للهجن

رفعَ ملاك الهجن السعوديون رصيدهم في قوائم المركز الأول من أشواط المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، وقبل يوم من ختامه لـعدد 195 شوطًا، وذلك على أرض ميدان الطائف للهجن، وحصدوا 57 في المائة من الأشواط.
وأقيم من العاشر من أغسطس الجاري، عدد 340 شوطًا من أصل 360 شوطًا المقرر إقامتها من اللجنة المنظمة في المرحلة التمهيدية التي تُختتم الأربعاء المقبل، شارك فيها 10.851 مطية.
وخاضت المطايا المشاركة أشواط الفئات المعتمد مشاركتها: الفئة الأولى مفاريد (4540 مطية)، والفئة الثانية حقايق (3104 مطية)، والفئة الثالثة لقايا (1680 مطية)، والفئة الرابعة جذاع (969 مطية)، والفئة الخامسة الثنايا (558 مطية)، فيما تبقت ليوم غدٍ الفئة السادسة والأخيرة “حيل وزمول” (368 مطية).
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