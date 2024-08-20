الأمير سلمان بن سلطان رئيساً فخرياً لأوقاف جامعة طيبة

المدينة المنورة : البلاد

وافق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، على الرئاسة الفخرية لأوقاف جامعة طيبة التي تسعى من خلالها إلى تعزيز موارد الجامعة الذاتية ودعم أنشطة البحث والتطوير والتعليم، واستقطاب وتحفيز الباحثين والمبدعين والموهوبين ورعايتهم، وتعظيم الأصول الوقفية للجامعة، والاستفادة من موارد الجامعة البشرية والبنية التحتية والتجهيزات.

وتسعى الجامعة من خلال الأوقاف، إلى عقد الشراكات والتحالفات مع القطاعات الوقفية ورفع مستوى خدمات الجامعة، والتعاون مع الجهات الوقفية المانحة والإسهام في بناء إيرادات الجامعة مما يسهم في خدمة طلابها وطالباتها.

كما تعتزم الجامعة، إنشاء “صندوق جامعة طيبة الوقفي” وهو صندوق استثماري وقفي عام، وفق لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، وتعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق الوقفية الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف، ويهدف الصندوق إلى الاستدامة المالية وتطوير العملية التعليمية ورفع قدرة الجامعة على آداء دورها، وتنويع مصادر التمويل وتطوير آلياته، والتوسع في البرامج الأكاديمية واستحداث تخصصات نوعية وتعزيز الموارد الذاتية للجامعة.