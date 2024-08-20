اتحاد البلياردو والسنوكر يحدد يوم 13 سبتمبر موعدًا لانطلاق مسابقاته

تكليف آل ثاني مديرًا لبطولة الماسترز للسنوكر

البلاد- جدة

ناقش مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر موعد انطلاق منافسات ومسابقات الاتحاد التي ينظمها للموسم المقبل 2025 حيث تقرر أن ينطلق دوري الأندية يوم 13 سبتمبر المقبل وسيتم خلال الأسبوع القادم اعتماد جداول ومواعيد المواجهات للأندية المشاركة في دوريات البلياردو والسنوكر في كافة الدرجات والفئات.

وناقش أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر العديد من المواضيع خلال اجتماع المجلس الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور ناصر الشمري بمقر تدريب الاتحاد بمدينة الرياض في مقدمتها جوائز وحوافز الدوريات ولوائح وأنظمة المسابقات.

واطلع أعضاء المجلس على آخر التحضيرات والاستعدادات لبطولة نجوم العالم للسنوكر “الماسترز” والتي تستضيفها الرياض خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر القادم وتم تكليف عضو مجلس إدارة الاتحاد الأستاذ عبد العزيز آل ثاني مديرا للبطولة وذلك نظير التميز والنجاح الذي تحقق في ادارته لبطولة العالم للبلياردو.

وتم خلال الاجتماع الإطلاع على تقارير لجنة المنتخبات بشأن آخر التحضيرات للمشاركة في بطولة العالم للسنوكر للناشئين والناشئات والتي ستقام في مدينة بنغلور بالهند خلال الفترة من 24 إلى 29 أغسطس الجاري وكذلك آخر الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم للبلياردو للكبار والناشئين والتي ستقام في نيوزلندا خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 7 سبتمبر المقبل.