“إحسان” و “صكوك المالية” توقعان شراكة نوعية لخدمة المستثمرين

الرياض : البلاد

وقّعت “صكوك المالية” والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بالمنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، مذكرة تفاهم تهدف إلى تسهيل إخراج الزكاة من منصة إحسان للمستثمرين عبر تطبيق صكوك.

كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين شركة صكوك المالية ومنصة “إحسان” في المشاريع والمبادرات المشتركة بينهما بما يدعم من جهود العمل الخيري وتنمية القطاع غير الربحي.

وأوضح المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة صكوك المالية عبدالعزيز السياري، أن مذكرة التفاهم تأتي من منطلق إسهامات الشركة في المسؤولية الاجتماعية، مشيداً بتميز منصة “إحسان” ورقيها في نموذج العمل الخيري وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع، وأعرب عن تطلعه لشراكة ذات أثر خيري ممتد.

من جهته، ثمّن الرئيس التنفيذي لمنصة “إحسان” المهندس إبراهيم بن عبدالله الحسيني، الشراكة مع شركة صكوك، مشيرًا إلى أهمية بناء منظومة شراكات مجتمعية فاعلة تسهّل عمل الخير وتعزز من استدامة المشاريع والخدمات الخيرية والتنموية.