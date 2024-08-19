وزارة الرياضة تُعلن التصنيف الإداري للأندية الرياضية للموسم الرياضي 2024-2025

وجاء التصنيف الإداري الجديد للأندية الرياضية للموسم المقبل على النحو التالي: أولاً/ الفئة (أ):

استمر في هذه الفئة 3 أندية، وهي كل من: الاتفاق، والشباب، والهلال، مع صعود النصر بعد أن نجحت في تحقيق المعايير المعتمدة في مبادرة الحوكمة الموسم الماضي، حيث ستحصل الأندية في هذه الفئة على مبلغ مالي قدره (20) مليون ريال، في حال تحقيقها المعايير المطلوبة الموسم الرياضي المقبل.

ثانياً/ الفئة (ب):

واصل 12 نادياً من الموسم الماضي المحافظة على تصنيفها في هذه الفئة؛ وهي: الفيصلي، الحزم، التعاون، الفيحاء، الفتح، أبها، الرياض، العدالة، ضمك، النهضة، التقدم، والشعلة، القادسية، الأهلي، وصعود الاتحاد من الفئة (ج) ليصبح مجموع الأندية في هذه الفئة للموسم الرياضي المقبل 15 نادياً، حققت متوسط 6 من 7 من مجموع المعايير المعتمدة في مبادرة الحوكمة الموسم الماضي، بحيث تحصل هذه الأندية على مبلغ (15) مليون ريال، في حال تحقيقها المعايير المطلوبة الموسم الرياضي المقبل.

ثالثاً/ الفئة (ج):