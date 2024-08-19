الرياضة

وزارة الرياضة تُعلن التصنيف الإداري للأندية الرياضية للموسم الرياضي 2024-2025

صحيفة البلادaccess_time14 / صفر / 1446 هـ      19 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الاثنين، التصنيف الإداري للأندية الرياضية للموسم الرياضي 2024/ 2025، والذي يعتمد على نتائج تقييم الأندية في مبادرة الحوكمة للموسم الرياضي الماضي 2023/ 2024.

وجاء التصنيف الإداري الجديد للأندية الرياضية للموسم المقبل على النحو التالي:

أولاً/ الفئة (أ):

استمر في هذه الفئة 3 أندية، وهي كل من: الاتفاق، والشباب، والهلال، مع صعود النصر بعد أن نجحت في تحقيق المعايير المعتمدة في مبادرة الحوكمة الموسم الماضي، حيث ستحصل الأندية في هذه الفئة على مبلغ مالي قدره (20) مليون ريال، في حال تحقيقها المعايير المطلوبة الموسم الرياضي المقبل.

ثانياً/ الفئة (ب):

واصل 12 نادياً من الموسم الماضي المحافظة على تصنيفها في هذه الفئة؛ وهي: الفيصلي، الحزم، التعاون، الفيحاء، الفتح، أبها، الرياض، العدالة، ضمك، النهضة، التقدم، والشعلة، القادسية، الأهلي، وصعود الاتحاد من الفئة (ج) ليصبح مجموع الأندية في هذه الفئة للموسم الرياضي المقبل 15 نادياً، حققت متوسط 6 من 7 من مجموع المعايير المعتمدة في مبادرة الحوكمة الموسم الماضي، بحيث تحصل هذه الأندية على مبلغ (15) مليون ريال، في حال تحقيقها المعايير المطلوبة الموسم الرياضي المقبل.

ثالثاً/ الفئة (ج):

استمر في هذه الفئة 21 نادياً من الموسم الماضي، ودخول 7 أندية جديدة لهذه الفئة وهي: الباطن، الوحدة، الرائد، الخليج، والطائي، العروبة، الجيل، هجر، البكيرية، الخلود، الدرعية، النجمة، أحد، الأخدود، الصقر، السلام، الانتصار، الجبلين، الزلفي، الثقبة، ونجران، فيفا، الصفا، العمران، كميت، الهداية، الزيتون، الفرع، حققت متوسط تقييم 5 من 7 من مجموع المعايير المعتمدة في مبادرة الحوكمة الموسم الماضي، بحيث تحصل هذه الأندية على مبلغ (4.9) مليون ريال، في حال تحقيقها المعايير المطلوبة الموسم الرياضي المقبل.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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