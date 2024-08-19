الرياضة مهرجان ولي العهد للهجن|” الشبلة” تخطف التوقيت الأفضل في فئة الجذاع

متابعة – هاني البشر

تُوِّجت المطية “الشبلة”، لمالكها بدر الدهاس العتيبي بنجومية أشواط فئة الـ “جذاع” رابع الفئات المعتمد مشاركتها في المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن، في نسخته السادسة الذي انطلق في العاشر من أغسطس الجاري، وينظمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على ميدان الطائف لسباقات الهجن. وتُوِّجت المطية “الشبلة” بلقب الشوط الأول، بزمن قدره 7:53.480 دقيقة بمسافة (5 كلم)، حيث أقيم اليوم وأمس 38 شوطًا لفئة الجذاع (قعدان ـ بكار). وشارك في أشواط الفئة الرابعة اليوم وأمس 969 مطية، ضمتها قوائم الأشواط الرسمية، بواقع 533 مطية بكار، و436 مطية قعدان. ويشهد غدًا الثلاثاء انطلاق منافسات فئة “الثنايا” الفئة الخامسة وما قبل الأخيرة، في الفئات المعتمد مشاركتها في أشواط المهرجان، حيث يقام 22 شوطًا في يوم واحد، بمشاركة 558 مطية، تقطع 275 كلم، ومسافة كل شوطٍ 5 كلم. يذكر أن المهرجان يحظى بدعم سخي وكبير من لدن سمو ولي العهد، واهتمام سمو الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، ومتابعة سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن.