الرياضة

إصابة أيمن يحيى تزيد أوجاع النصر

صحيفة البلادaccess_time14 / صفر / 1446 هـ      19 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
تلقى فريق النصر صدمة قوية، مع بداية الموسم الجديد 2024-2025؛ بعدما تأكد افتقاده لخدمات أحد لاعبيه المميزين، وهو أيمن يحيى، لفترة طويلة بداعي الإصابة.

أيمن يحيى أصيب خلال لقاء النصر أمام الغريم الهلال، في نهائي كأس السوبر السعودي 2024.

وخضع أيمن يحيى لفحوصات طبيعة كشفت عن تعرضه لإصابة التمزق في العضلة الخلفية للفخذ، بحسب الرياضية، ليغيب عن النصر مدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع.

أيمن يحيى لن يتواجد ضمن قائمة النصر في الجولتين الأولى والثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، أمام الرائد والفيحاء يومي 22 و29 من أغسطس الجاري، وسوف يخضع للفحص الطبي من جديد خلال فترة التوقف الدولية بعد نهاية الجولة الثانية التي سيتم تحديد بعدها موعد عودته للتدريبات الجماعية.

 

أيمن يحيى البالغ من العمر 23 عاماً شارك مع فريق النصر خلال مسيرته حتى الآن في 93 مباراة، أحرز خلالها 14 هدفاً وصنع لزملائه 14 آخرين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *