إصابة أيمن يحيى تزيد أوجاع النصر

البلاد- جدة
تلقى فريق النصر صدمة قوية، مع بداية الموسم الجديد 2024-2025؛ بعدما تأكد افتقاده لخدمات أحد لاعبيه المميزين، وهو أيمن يحيى، لفترة طويلة بداعي الإصابة.
أيمن يحيى أصيب خلال لقاء النصر أمام الغريم الهلال، في نهائي كأس السوبر السعودي 2024.
وخضع أيمن يحيى لفحوصات طبيعة كشفت عن تعرضه لإصابة التمزق في العضلة الخلفية للفخذ، بحسب الرياضية، ليغيب عن النصر مدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع.
أيمن يحيى لن يتواجد ضمن قائمة النصر في الجولتين الأولى والثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، أمام الرائد والفيحاء يومي 22 و29 من أغسطس الجاري، وسوف يخضع للفحص الطبي من جديد خلال فترة التوقف الدولية بعد نهاية الجولة الثانية التي سيتم تحديد بعدها موعد عودته للتدريبات الجماعية.