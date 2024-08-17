تتجه أنظار محبي كرة القدم السعودية مساء اليوم السبت إلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها، الذي سيحتضن ديربي العاصمة ويجمع النصر بنظيره الهلال في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.
وكان النصر قد عبر إلى نهائي ” السوبر “، بفوزه على نظيره التعاون بثنائية نظيفة، فيما حجز الهلال مقعده بكسبه الأهلي بركلات الترجيح 4-1، إثر نهاية الوقت الأصلي بهدف لكل منهما.
وتواجه الفريقان في نهائي السوبر مرتين، الأول عام 2015، وكسبه الهلال بهدف دون مقابل، و 2020م كسب النصر النهائي الثاني بفوزه بثلاثة أهداف دون رد، فيما بلغ عدد مشاركات النصر في البطولة 6 مرات، وحقق لقبها مرتين عامي 2019 في جدة، و2020 في الرياض، والهلال شارك 7 مرات، وتوج بأربعة ألقاب 2015 و2018 في لندن، و2021 بالرياض، و2024 بأبوظبي، وكانت حصيلة الأهداف للفريقين 19 هدفًا، نصيب الهلال 12 والنصر 7.
وتعود أول نسخة للسوبر السعودي عام 2013، حين تقابل فريق الفتح بصفته بطلاً للدوري السعودي مع نظيره الاتحاد بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، وتمكن خلالها الفتح من تحقيق أول نسخة رسمية بعد فوزه بثلاثية مقابل هدفين، وفي عام 2014 واجه النصر بطل الدوري نظيره الشباب بطل كأس الملك، وحقق الأخير بطولته الأولى بفوزه بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصليين بالتعادل الإيجابي 1 – 1.
وفي عام 2015 عاد النصر بصفته بطلاً للدوري للمرة الثانية على التوالي للمشاركة في النسخة التي أقيمت للمرة الأولى خارج المملكة وتحديداً في ملعب لوفتس رود بالعاصمة البريطانية لندن وخسرها بهدف دون مقابل من الهلال بطل كأس الملك الذي توج باللقب الأول له، وحاول في نسخة 2016 بلندن للمرة الثانية توالياً المحافظة على لقبه عندما واجه الأهلي بطل الدوري وكأس الملك، بيد أن الأهلي حقق اللقب بفوزه بركلات الترجيح 4 ـ 3 بعد التعادل الإيجابي 1 ـ 1 في الوقت الأصلي.
وفي نسخة عام 2018 واجه حامل لقب الدوري الهلال نظيره الاتحاد ” بطل كأس الملك ” بنسخة ثالثة في لندن، وتمكن خلالها الهلال من التتويج بالبطولة بعد فوزه بهدفين لهدف، فيما كانت نسخة 2019 بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وجمعت بطل الدوري النصر بنظيره بطل كأس خادم الحرمين الشريفين التعاون، وانتهت بفوز النصر بركلات الترجيح 5-4 عقب تعادلهما بهدف لمثله.
وواصل ” السوبر ” إثارته وقوته، إذ أقيمت عام 2020 على مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض بين الهلال بطل الدوري وكأس الملك والنصر وصيف الدوري وفاز بها النصر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في حين عاد الهلال 2021 ليفرض سيطرته على السوبر ويواجه الفيصلي بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، ويتوج الهلال بها بعد فوزه بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لمثلهما.
وفي عام 2022 -2023 شهدت البطولة تطورًا وتغيرًا في نظامها لتصبح بمشاركة أربعة أندية، وهي بطل الدوري السعودي ووصيفه، بالإضافة إلى بطل كأس خادم الحرمين الشريفين ووصيفه؛ إذ جمعت أول نسخة بعد التغير بطل الدوري السعودي الهلال ووصيفه الاتحاد، وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين الفيحاء، وصاحب المركز الثالث بالدوري النصر.
وتمكن الاتحاد من الظفر بأول ألقابه بالسوبر بعد تجاوزه الفيحاء بهدفين دون مقابل. وفي شهر أبريل 2024، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، توج الهلال باللقب بمسماه الجديد ” كأس الدرعية للسوبر السعودي ” للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف.
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