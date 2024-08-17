الرياضة

شاهد| ليفربول يفوز على إبسويتش تاون في مستهل مشواره بالدوري الإنجليزي

صحيفة البلادaccess_time12 / صفر / 1446 هـ      17 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

افتتح فريق ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز مهم على مضيفه إبسويتش تاون، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب إبسويتش تاون.

أحرز ديوجو جوتا الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 60. ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني لنادي ليفربول في الدقيقة 65.

بهذا الهدف أصبح محمد صلاح الأكثر تسجيلًا بالجولة الافتتاحية من الدوري الانجليزي برصيد 9 أهداف، متخطيًا واين روني وفرانك لامبارد والآن شيرار ولكل منهم (8 أهداف).

بتلك النتيجة، اقتنص ليفربول أول 3 نقاط في مشواره بالدوري الإنجليزي، ليتربع على صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا، فيما فشل نادي إبسويتش تاون في الاختبار الأول في البطولة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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