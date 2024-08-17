شاهد| ليفربول يفوز على إبسويتش تاون في مستهل مشواره بالدوري الإنجليزي

محمود العوضي- جدة
افتتح فريق ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز مهم على مضيفه إبسويتش تاون، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب إبسويتش تاون.
أحرز ديوجو جوتا الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 60. ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني لنادي ليفربول في الدقيقة 65.
بهذا الهدف أصبح محمد صلاح الأكثر تسجيلًا بالجولة الافتتاحية من الدوري الانجليزي برصيد 9 أهداف، متخطيًا واين روني وفرانك لامبارد والآن شيرار ولكل منهم (8 أهداف).
بتلك النتيجة، اقتنص ليفربول أول 3 نقاط في مشواره بالدوري الإنجليزي، ليتربع على صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا، فيما فشل نادي إبسويتش تاون في الاختبار الأول في البطولة.
جوتا يبصم على أول أهدف ليفربول في هذا الموسم #ليفربول #الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/hkpzoqOoKz
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 17, 2024
محمد صلاح يفتتح عداد أهدافه 🏹#ليفربول #الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/dutrQAEbFm
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 17, 2024