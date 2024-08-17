الرياضة أخضر الطائرة يواجه الأردن في مستهل مشواره بغرب آسيا

البلاد- جدة يبدأ اليوم السبت المنتخب السعودي للكرة الطائرة للشباب مشواره في بطولة غرب اسيا الثانية تحت 20 عاما للكرة الطائرة التي تستضيفها مدينة العين بالإمارات حتى 25 أغسطس من الشهر الحالي، عندما يواجه المنتخب الأردني عند الساعة الـ 2 ظهراً بتوقيت السعودية. وكان المنتخب السعودي قد أجرى معسكراً إعدادياً في القاهرة، لعب من خلاله العديد من المباريات الودية أكدت جاهزيته الفنية واللياقية. يذكر أن الأخضر حقق لقب البطولة الأولى التي اقيمت في السعودية. ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثانية، التي تضم البلد المستضيف الإمارات والأردن ولبنان وفلسطين، فيما تضم المجموعة الأولى البحرين وقطر والكويت وسوريا.