الرياضة مهرجان ولي العهد للهجن| “بارود”.. المطية الأفضل في اللقايا.. والسعوديون ينالون ألقاب 24 شوطًا

الرياض – هاني البشر

ظفرت المطية “بارود” لمالكها السعودي، عايد الفايدي، بالتوقيت الأفضل في أول أيام منافسات اللقايا (بكارـ مفتوح وعام)، ضمن المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، الذي انطلق السبت الماضي، وينظمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على ميدان الطائف لسباقات الهجن. وخطفت “النود” لقب الشوط الخامس خلال الفترة المسائية مسجلة توقيتًا بلغ 6:07.429 دقيقة وبمسافة (4 كلم)، حيث أقيم اليوم 34 شوطًا، وحقق الملاك السعوديون لقب 24 شوطًا فيها. وكانت المطية “بلشه” لمالكها السعودي، مفلح البلوي قد افتتحت منافسات فئة “اللقايا” ثالث الفئات المعتَمَد مشاركتها في المهرجان، بزمنٍ قدره 6:12.812 دقيقة. وشارك في اليوم الأول من المنافسات 930 مطية ضمتها قائمة البداية الرسمية من اللجنة، بواقع 605 مطية في الفترة الصباحية (18 شوطًا)، و325 مطية في الفترة المسائية (16 شوطًا). يذكر أن المهرجان يحظى بدعم سخي وكبير من لدن سمو ولي العهد، واهتمام سمو الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، ومتابعة سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن.