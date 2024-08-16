مدرب الهلال: سنثبت أننا الأفضل

البلاد- أبها

أكد البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال أن مواجهة فريقه أمام النصر في نهائي السوبر ستظهر صورة الكرة السعودية التي وصلت إلى مستوى عالٍ يشاهده العالم.

وأضاف جيسوس في المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي بين الهلال النصر والمقرر غدًا السبت، أن الفريقين يملكان لاعبين على جودة عالية، وهو ما ينبئ بخروج مباراة تعكس الوجه القوي للكرة السعودية.

وقال جيسوس: إن الهلال سيظهر مجددًا طرفًا في نهائي آخر ضد منافس قوي، وهو ما يفرض عليه البحث عن الفوز ومواصلة تحقيق الألقاب.

وعن إمكانية مشاركة البرازيلي مالكوم في اللقاء قال جيسوس: إن اللاعب سيتدرب اليوم مع الفريق وبناءً على هذا المران سيتم اتخاذ القرار الأنسب.

وأشاد جيسوس بالدعم الكبير من جانب جمهور الهلال، الذي كان له دور في تحقيق الألقاب الموسم الماضي، متطلعًا إلى رغبته واللاعبين في منحهم بطولة أخرى تقديرًا لدعمهم المتواصل، ومن أجل إسعادهم.

وأشار جيسوس إلى أن الهلال سيثبت غدًا أفضليته وأحقيته في الموسم الماضي، الذي حقق خلاله الثلاثية المحلية، مشيدًا في الوقت ذاته بالنجاح الذي تحقق خلال معسكر النمسا الذي وصفه بالناجح.

ميتروفيتش: النصر منافس قوي.. واستعدادنا لم يختلف

من ناحيته، قال الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال: إن مباراة فريقه أمام النصر ستكون قوية، عطفًا على المواجهات القوية التي جمعت الفريقين الموسم الماضي، معربًا عن أمله في تحقيق اللقب.

وأضاف ميتروفيتش: إن استعداد فريقه للمباراة لم يختلف عن أي مباراة أخرى، لافتًا إلى أن اللاعبين يركزون في الأساس على أنفسهم وتنفيذ تعليمات المدرب.

ولفت ميتروفيتش إلى أنه يأمل في التسجيل من أجل قيادة فريقه لتحقيق اللقب، لكنه أشار إلى أن الأهم بالنسبة له إسعاد الجماهير والفوز سواء سجل أو لم يسجل.

وأشاد ميتروفيتش بالدعم الجماهير الكبير لفريقه سواء داخل أو خارج الملعب، وهو ما يمنح الهلال دائمًا الأفضلية ويعطي اللاعبين الدافع لتحقيق الانتصارات.