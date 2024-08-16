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طيران الرياض يوقع عقد رعاية إستراتيجية مع الفيفا
الرياضة

طيران الرياض يوقع عقد رعاية إستراتيجية مع الفيفا

صحيفة البلادaccess_time11 / صفر / 1446 هـ      16 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعلنت شركة طيران الرياض، اليوم الجمعة، توقيع عقد مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وأشار حساب طيران الرياض إلى أنه تم توقع عقد رعاية إستراتيجية كشريك الطيران الرسمي مع “الفيفا”، عن منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

وتأسست شركة طيران الرياض في مارس من العام الماضي 2023، وستبدأ العمل في الربع الثاني من عام 2025، مع بدء استلام طلبيتها من طائرات “787 دريملاينر”.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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