طيران الرياض يوقع عقد رعاية إستراتيجية مع الفيفا

البلاد- جدة

أعلنت شركة طيران الرياض، اليوم الجمعة، توقيع عقد مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وأشار حساب طيران الرياض إلى أنه تم توقع عقد رعاية إستراتيجية كشريك الطيران الرسمي مع “الفيفا”، عن منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

وتأسست شركة طيران الرياض في مارس من العام الماضي 2023، وستبدأ العمل في الربع الثاني من عام 2025، مع بدء استلام طلبيتها من طائرات “787 دريملاينر”.