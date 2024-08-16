بجوائز تقارب 4 ملايين دولار..استمرار مرحلة المجموعات في بطولات الأسبوع السابع من كأس العالم للرياضات الإلكترونية

الرياض – هاني البشر

أقيمت أمس الخميس في SEF أرينا ببوليفارد رياض سيتي منافسات مرحلة المجموعات في بطولات الأسبوع السابع من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأبرز عالميًا في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بمجموع جوائز يقارب 4 ملايين دولار خصصت لبطولات 3 ألعاب هي؛ EA FC24 و Call of Duty: Modern Warfare III و StarCraft II.

ووسط أجواء حماسية وممتعة في مسرح Qiddiya أرينا الذي امتلأت جميع مقاعده بالجماهير، لعبت منافسات مرحلة المجموعات في بطولة EA FC24، حيث نجح الأرجنتيني ماتياس بونانو “Bonnano” في تسجيل 9 نقاط من 3 انتصارات نظيفة وضعته في صدارة المجموعة الأولى التي تضم أيضًا السعودي مساعد الدوسري الذي جاء في المركز الخامس برصيد 3 نقاط. وفي المجموعة الثانية تمكن البرازيلي جابرييل فريتاس “Young” من خطف صدارة المجموعة الثانية بتسجيله أيضًا 3 انتصارات بلا هزائم، واحتل السعودي أحمد مجاهد المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

وعلى مسرح Amazon أرينا، أقيمت منافسات بطولة Call of Duty: Modern Warfare III في 4 مجموعات مختلفة، حيث نجحت الفرق الأمريكية في تقديم نتائج مميزة بختام منافسات اليوم الثاني من مرحلة المجموعات بتصدر فرق: Carolina Royal Ravens و Cloud9 و Boston Breach و 100 Thieves لمجموعاتهم.

واستطاع اللاعب الكوري بارك ريونج-وو”Dark” من حجز مقعده مبكرًا في الدور نصف النهائي لبطولة StarCraft II بعد تفوقه على جميع لاعبي المجموعة الأولى وتجاوزه لمواطنه شو سيونج-جو “Maru” بنتيجة 3-2 في المواجهة الأخيرة. وبعد العديد من المواجهات القوية في المجموعة الثانية، تمكّن الفرنسي كليمان دوبلانشي “Clem” من اللحاق بالكوري بارك في الدور نصف النهائي بعد تفوقه على مرشح البطولة الأول الفنلندي جونا سوتالا “Serral” بنتيجة 3-0.

ويُسدل الستار عن كأس العالم للرياضات الإلكترونية وأحداثه الحماسية التي امتدت لثمانية أسابيع من المنافسات، باحتفال ضخم في موقع تم تصميمه خصيصًا للحفل، حيث يرتقي لمستوى الحدث التاريخي ويحتفي بجهود المساهمين في نجاحه. وسيشهد الحفل الختامي تتويج النادي الفائز بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى تقديمه لأجواء احتفالية مميزة تتنوع بين عروض الألعاب النارية، وطائرات الدرون، والموسيقى الحية.