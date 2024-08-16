القادسية يطير بـ “الأولى” في “روشن”

الدمام-البلاد
وقعت إدارة شركة نادي القادسية عقد رعاية مع شركة الأولى للطيران، في دوري روشن السعودي، تبدأ من موسم 2024 ـ 2025م، وسيكون شعاره في منتصف قمصان الفريق الأول لكرة القدم.
من جهته، قال جيمس بيسجروف الرئيس التنفيذي لشركة القادسية:” التعاقد مع شركة الأولى للطيران يأتي حرصاً من النادي على الشراكة مع الشركات العملاقة في السعودية، لتكون الفائدة متبادلة بين الطرفين، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لرحلة العوائد الاستثمارية للنادي”.
من جانبه، قال الرئيس التنيفذي لطيران الأولى خالد الناطور: “القادسية من الأندية الكبيرة في السعودية، وصاحب تاريخ كبير محلياً وقارياً، ومن هنا جاء حرصنا على توقيع اتفاقية رعاية معه”.
وأضاف:” نتطلع من هذه الرعاية تحقيق التقدم والنجاح، ونسعى خلال الثلاثة مواسم، لمزيد من الإنجازات والانطلاق نحو آفاق رحبة نسعد بها جماهير وعشاق النادي”.