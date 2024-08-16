الرياضة

القادسية يطير بـ “الأولى” في “روشن”

صحيفة البلادaccess_time11 / صفر / 1446 هـ      16 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-البلاد
وقعت إدارة شركة نادي القادسية عقد رعاية مع شركة الأولى للطيران، في دوري روشن السعودي، تبدأ من موسم 2024 ـ 2025م، وسيكون شعاره في منتصف قمصان الفريق الأول لكرة القدم.

من جهته، قال جيمس بيسجروف الرئيس التنفيذي لشركة القادسية:” التعاقد مع شركة الأولى للطيران يأتي حرصاً من النادي على الشراكة مع الشركات العملاقة في السعودية، لتكون الفائدة متبادلة بين الطرفين، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لرحلة العوائد الاستثمارية للنادي”.

من جانبه، قال الرئيس التنيفذي لطيران الأولى خالد الناطور: “القادسية من الأندية الكبيرة في السعودية، وصاحب تاريخ كبير محلياً وقارياً، ومن هنا جاء حرصنا على توقيع اتفاقية رعاية معه”.

وأضاف:” نتطلع من هذه الرعاية تحقيق التقدم والنجاح، ونسعى خلال الثلاثة مواسم، لمزيد من الإنجازات والانطلاق نحو آفاق رحبة نسعد بها جماهير وعشاق النادي”.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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