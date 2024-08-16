الرياضة البلوي: الفوز بأشواط مهرجان ولي العهد مفخرة

الرياض – هاني البشر

أبدى محمد البلوي، مالك المطية “بلشه” المتوَّجة بالشوط الرئيس لفئة “اللقايا”، ثالث الفئات المعتمد مشاركتها في مهرجان ولي العهد في نسخته السادسة، ضمن المرحلة التمهيدية، سعادته باستمرار الشعار الذهبي في تحقيق الإنجازات. وقال البلوي:” مستعدون وجاهزون لأشواط المهرجان في المرحلة النهائية، وهدفنا تحقيق أشواط الكؤوس في هذا الموسم، حيث يأتي انتصار المطية “بلشه” مبشِّرًا بنجاح الخطة التي وضعناها قبل بداية المهرجان”. وأضاف: “انتصار “بلشه” التي حققت المركز الأول في أولى سباقات فئة “اللقايا” والشوط الرئيس في الفترة الصباحية، غير مستغرب؛ لأنها مطية تملك إمكانيات عالية وصاحبة إنجازات”. وعبر البلوي عن سعادته بالدعم الذي يجده قطاع رياضة الهجن، وتحديدًا من سمو ولي العهد، القائد الملهم، وقال “دعم قادتنا في هذا البلد الكبير غير مستغرب، وما نجده تحديدًا من دعم سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لنا كملاك سعوديين للهجن مفخرة لنا، ولكل محبي رياضة الآباء والأجداد. الفوز في هذا المهرجان الذي يحمل اسم سموه هو إنجاز بحد ذاته”.