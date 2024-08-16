الرياضة ابن حلفان يعلن التحدي مبكرًا: سأفوز بلقب المُضَمِّر الأفضل للمرة الثانية على التَّوالي

الرياض – هاني البشر

جدَّد ماجد بن حلفان المري، مضمِّر الهجن الحائز على جائزة مضمر الموسم العام الماضي، تأكيده على الفوز بالجائزة للعام الثاني على التوالي ابتداءً من مهرجان ولي العهد للهجن في نسحته السادسة، وقال “شرف لي التتويج باللقب للمرة الثانية”. واستحدث اتحاد هذه الرياضة العريقة، الجائزة في السادس من أبريل من عام 2023، خلال انعقاد جلسة إدارة الاتحاد الرابع، فيما جاء فوز بن حلفان باللقب الأول عقب حصوله على أعلى النقاط بواقع 81 نقطة في مسابقة ذروة سنام 2024، ومقدار جائزتها نصف مليون ريال. وشدد عبد الله الشريف، اختصاصي رياضة الهجن، أن العام الجاري سيشهد تنافس أكثر من مضمِّر حتى لو كانت محصورة على الورق على ثلاثة أو أربعة مضمرين، وقال:” الفرصة متاحة لكل المضمرين المشاركين للمنافسة وتحقيق اللقب، والاتحاد مشكورًا منح الفرصة للجميع”. وحدد الاتحاد 15 نقطة لصاحب المركز الأول، عشر نقاط للثاني، وسبع نقاط للثالث في أشواط الرموز ضمن كأس العلا للهجن. كما حدد الاتحاد عشر نقاط للأول، وسبع نقاط للثاني، وخمس نقاط للثالث، في أشواط الرموز، ونقطتين لصاحب المركز الأول في بقية الأشواط، ضمن آلية الاختيار في مهرجان الملك عبد العزيز لسباقات الهجن، ومهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، ومهرجان ولي العهد للهجن، على أن يحصل المُضَمِّر على سبع نقاط لصاحب المركز الأول، وخمس نقاط للثاني، وثلاث نقاط للثالث، في أشواط الرموز، ونقطة للأول في باقي الأشواط في كأس الاتحاد السعودي للهجن، وكأس الأولمبية السعودية، وكأس وزارة الرياضة. وجاء فوز ابن حلفان أفضلَ مضمّرٍ للموسم الماضي ليؤكد على ما أحدثه الاتحاد باستحداث جائزة مضمِّر الموسم، وذلك لأهمية المضمِّر في عالم سباقات الهجن؛ كونه عنصر أساس في تأهيل المطية، وتحقيقها للألقاب والمراكز المتقدمة، والحصول على الجوائز المالية. وشدد ابن حلفان على اهتمامه بالهجن منذ صباه، وظل يلزمها كثيرا منذ ذلك الوقت، مما أكسبه التعرّف على الكثير من أسرارها، واكتساب العديد من مهارات التدريب. وقال:” شهد هذا القطاع تطورا كبيرًا؛ بفضل الدعم السخي من حكومتنا الرشيدة -حفظها الله – ورئيس الاتحاد الأمير فهد بن جلوي، وإن هذا التطوُّر جاء في كل الاتجاهات سواءً في حجم الجوائز، أو تأهيل الميادين، أو المسابقات المستمرة على مدار العام في المناطق والمحافظات، إضافة للخدمات والتسهيلات المقدمة، مما ساهم في رفع الإقبال الكبير على هذه الرياضة التي شهدت فيها أسواق البيع والشراء انتعاشا غير مسبوق”. واشترط الاتحاد السعودي للهجن على المضمِّرين، أن يكون لهم حساب فاعل في نظام الاتحاد السعودي للهجن، وعند انتقال ملكية مطية إلى مضمِّر آخر، لا تحسب نقاطه إلى المضمر الجديد، كما يتم اعتماد النقاط بعد إعلان النتائج النهائية لكل مسابقة، واخيرًا المسابقة للمضمِّرين السعوديين فقط.