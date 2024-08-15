روما يسعى بقوة لضم سعود عبدالحميد

الرياضةروما يسعى بقوة لضم سعود عبدالحميد صحيفة البلادaccess_time10 / صفر / 1446 هـ 15 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة كشف تقارير عن اقتراب لاعب الهلال سعود عبدالحميد من الانتقال إلى روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأكد الصحفي الإيطالي دي مارزيو عبر حسابه على منصة “إكس” ، أن روما اقترب من ضم سعود عبد الحميد من الهلال. وأوضح دي مارزيو، أن النادي الإيطالي مستعد لتحقيق طلبات الهلال، من أجل التعاقد مع سعود خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكان سعود عبدالحميد قد انتقل لصفوف الهلال قادما من الاتحاد، ليصبح أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.