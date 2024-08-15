“بيان” المطيةُ الأفضل في الحقايق وغدًا انطلاق منافسات “اللقايا” في مهرجان ولي العهد للهجن

الرياض – هاني البشر

تربعت المطية “بيان” لمالكها القطري، محمد المقارح، على لقب المطية الأفضل، في منافسات الحقايق (بكار مفتوح وعام)، ضمن المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن، في نسخته السادسة، الذي انطلق السبت الماضي، وينظمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك بميدان الطائف لسباقات الهجن.

وخطفت المطية “بيان” لقب الشوط الخامس، في اليوم الثاني، خلال الفترة المسائية، مسجلة توقيتًا بلغ 4:22.553 دقيقة وبمسافة (3 كلم)، خلال 88 شوطًا، أقيم على مدى ثلاثة أيام، حيث اختتمت اليوم المنافسات.

وكانت المطية “الرخامية” لمالكها الإماراتي، حمد العامري، قد حققت التوقيت الأفضل في اليوم الأول من المنافسات بزمن قدره 4:25.134 دقيقة، فيما حققت المطية “الشاهينية” لهجن العاصفة الإماراتية، التوقيت الأفضل في اليوم الثالث والأخير بتوقيت بلغ 4:25.049 دقيقة.

من جهةٍ أخرى، تنطلق غدًا منافسات فئة “اللقايا”، الفئة الثالثة المعتَمد مشاركتها في المهرجان، وذلك على مدى يومين بإقامة 66 شوطًا، مسافةُ كلِّ شوطٍ (4 كلم).

يذكر أن المهرجان يحظى بدعم سخي وكبير من لدن سمو ولي العهد، واهتمام سمو الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، ومتابعة سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن.