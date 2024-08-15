الرياضة بعد المفاريد.. الملاك السعوديون في صدارة أشواط “الحقايق” بنسبة 56%

الرياض – هاني البشر

للمرة الثانية على التوالي، نجح ملاك الهجن السعوديون في تحقيق النصيب الأكبر من المراكز الأولى، في سباقات فئة “الحقايق”، ثاني الفئات المعتَمد مشاركتها في المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة؛ وذلك بتحقيقهم 56 في المائة من إجمالي الأشواط. وكان ملاك الهجن السعوديون قد نالوا نصيب الأسد أيضًا من المراكز الأولى في سباقات فئة “المفاريد”؛ أولى الفئات المعتمد مشاركتها في المرحلة التمهيدية، بتحقيقهم 54 في المائة من إجمالي مراكز ملاك الهجن المشاركين في قائمة المراكز الأولى. وافتُتحت النسخة السادسة من فعاليات المهرجان، بإقامة سباقات فئة المفاريد: (بكار ـ قعدان) لمدة ثلاثة أيام على أرض ميدان الطائف، بواقع 126 شوطًا شارك فيها 4544 مطية. فيما انطلقت سباقات فئة الحقايق: (بكار ـ قعدان) الثلاثاء الماضي ولمدة ثلاثة أيام بمشاركة 3059 مطية في 88 شوطًا. وجاء الملاك السعوديون في المقدمة بـعدد 49 مركزًا، وما نسبته 56 في المائة من إجمالي الأشواط، وملاك الإمارات بـعدد 22 مركزًا، بنسبة 25 في المائة، وملاك قطر ثالثًا بـعدد 14 مركزًا، بنسبة 16 في المائة، والكويت رابعًا بثلاثة أشواط، وما نسبته ثلاثة في المائة.