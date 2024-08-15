السوبر السعودي يشعل رفع أسعار رحلات وفنادق أبها

ألهبت مباريات كأس السوبر السعودي حماس المشجعين الذين توافدوا على مدينة أبها كالسيل، لمؤازرة فرقهم المفضلة والاستمتاع بالأجواء الصيفية المبهجة في سيدة الضباب السعودية. كما ألهبت أسعار الفنادق، وتذاكر الطيران التي ارتفعت بشكل جنوني وصل إلى أكثر من 100% في ظل الإقبال الكبير من قِبل الجمهور على السفر جواً.
وأظهر رصد لرحلات الشركات المحلية الثلاث (الخطوط السعودية وأديل وطيران ناس)، ارتفاع أسعار تذاكر الطيران ليوم المباراة النهائية التي تجمع قطبي الرياض الهلال والنصر السبت المقبل إلى ما بين 891 ريالاً و1138 ريالاً.
وطبقاً للرصد تتراوح أسعار رحلات اليوم (الخميس) بين 838 ريالاً و1383 ريالاً، وغداً بين 811 و858 ريالاً.
وبلغ متوسط أسعار تذاكر الطيران أول أمس (الثلاثاء) وهو يوم مباراة الهلال والأهلي 878 ريالاً، بينما في اليوم التالي حيث أقيمت مباراة النصر والتعاون فقد ارتفع المتوسط إلى 1058 ريالاً، بينما كان المتوسط اليوم 838 ريالاً.
وهذه الأسعار أعلى بكثير من متوسطات أسعار الرحلات إلى أبها في الفترة الماضية حيث تراوحت بين 415 و560 ريالاً لفترة الـ60 يوماً الماضية رغم كونها ضمن فصل الصيف حيث تتوافد الأسر السعودية إلى أبها لقضاء العطلة هناك.
كما ارتفعت أسعار الفنادق في أبها بشكل ملحوظ خلال هذه الأيام، حيث تراوحت بين 451 و1142 ريالاً لليلة الواحدة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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