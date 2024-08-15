الرياضة

السعودي “يزن مدني” ينضمّ لنادي “إيغناتيا” بطل الدوري الألباني

صحيفة البلادaccess_time10 / صفر / 1446 هـ      15 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
وقّع المدافعُ الأيسر لصقور المستقبل” يزن مدني” عقدًا احترافيًّا مع نادي إيقناتيا بطل الدوري الألباني، وذلك لمدة ثلاثة مواسم. يأتي هذا الاتفاق عطفًا على الأداء الجيد، الذي قدمه المدافع خلال تجربة الأداء التي خاضها مع فريق إيفنانيا شهر يوليو الماضي؛ حيث أثبت جاهزيته الفنية والبدنية والذهنية، وهو ما أقنع الطاقم الفني للنادي الألباني.

وانضمّ “يزن مدني” إلى قائمة طويلة من اللاعبين السعوديين، الذين وقّعوا عقود احتراف مع أندية أوروبية، بعدما تم تطويرهم في برنامج صقور المستقبل.

يذكر أن نادي إيفناتيا بصفته بطلًا للدوري الألباني، يشارك في مرحلة التصفيات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وهي البطولة التي تعرف مشاركة أندية كبيرة مثل تشيلسي وريال بيتيس وفيورنتينا.

كما سبق للنادي الفوز بكأس ألبانيا في مناسبتين متتاليتين، موسمَي 2023/2022، و2024/2023.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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