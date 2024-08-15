السعودي “يزن مدني” ينضمّ لنادي “إيغناتيا” بطل الدوري الألباني

البلاد- جدة
وقّع المدافعُ الأيسر لصقور المستقبل” يزن مدني” عقدًا احترافيًّا مع نادي إيقناتيا بطل الدوري الألباني، وذلك لمدة ثلاثة مواسم. يأتي هذا الاتفاق عطفًا على الأداء الجيد، الذي قدمه المدافع خلال تجربة الأداء التي خاضها مع فريق إيفنانيا شهر يوليو الماضي؛ حيث أثبت جاهزيته الفنية والبدنية والذهنية، وهو ما أقنع الطاقم الفني للنادي الألباني.
وانضمّ “يزن مدني” إلى قائمة طويلة من اللاعبين السعوديين، الذين وقّعوا عقود احتراف مع أندية أوروبية، بعدما تم تطويرهم في برنامج صقور المستقبل.
يذكر أن نادي إيفناتيا بصفته بطلًا للدوري الألباني، يشارك في مرحلة التصفيات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وهي البطولة التي تعرف مشاركة أندية كبيرة مثل تشيلسي وريال بيتيس وفيورنتينا.
كما سبق للنادي الفوز بكأس ألبانيا في مناسبتين متتاليتين، موسمَي 2023/2022، و2024/2023.