مجموعة أباريل توقع اتفاقية شراكة مع علامة كوتون

الرياض – البلاد

وقعت مجموعة أباريل الرائدة في مجالات الموضة وأسلوب الحياة، اتفاقية شراكة مع كوتون، علامة الأزياء الرائدة في تركيا. وتتوافق هذه الشراكة مع استراتيجية مجموعة أباريل لتوسيع حضورها عبر قنوات التجزئة والتجارة الرقمية. إضافة لإدارتها لـ 2200 متجر في 14 دولة، فإن مجموعة أباريل ستشرف على إدارة عمليات التجزئة لعلامة كوتون في أسواق جديدة مثل الكويت، وعُمان، وقطر إلى جانب متاجرها الحالية المتواجدة في الإمارات، والسعودية، والبحرين. وبعد عقد الإتفاق الأولي، ستكتمل إجراءات هذه الشراكة في نهاية العام الحالي. وستعزز هذه الشراكة الاستراتيجية من حضور علامة كوتون، مضيفة 440 متجراً ومبيعات عبر الإنترنت في أكثر من 70 دولة حول العالم.

وتدير علامة كوتون 19 متجراً في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين. وتهدف الشراكة مع مجموعة أباريل إلى زيادة كفاءة ومبيعات المتاجر الحالية في المنطقة، وإلى الدخول لأسواق الكويت وعمان وقطر. وعلى المدى القريب، تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز حضور علامة كوتون في المنطقة من خلال افتتاح متاجر جديدة.

لا تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية للاستفادة من المركز القوي لمجموعة أباريل وعلامة كوتون فحسب، بل تجسد التزامهما في تقديم أفضل الأزياء والخدمات في منطقة الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تنجح الشركتان معاًفي تحقيق نمو ملحوظ، وتطوير تجربة المتسوقين بما يعزز مكانتهما في ريادة سوق التجزئة الحيوي في المنطقة.

وقال نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة أباريل “نحن سعداء بالإعلان عن شراكتنا مع كوتون في الشرق الأوسط. المعرفة العميقة لمجموعة أباريل في المنطقة وخبرتها في تطوير الأعمال وشبكتها التشغيلية واللوجستية الواسعة مع سمعة كوتون الاستثنائية وعروض العملاء الفريدة، فإننا ننطلق في رحلة واعدة. معًا، نضع أساسًا قويًا لاستراتيجيتنا للنمو العالمي”.

علق الدكتور أ. بولنت سابونجو، الرئيس التنفيذي لشركة كوتون بقوله:” سنحقق أهدافنا للنمو المستدام بشكل أسرع مع شريكنا التجاري القوي” وأضاف “عام 2024 هو العام الذي نتحرك فيه خطوة بخطوة لتحقيق أهدافنا العالمية. وعلى المدى القريب، أعلنا عن هدفنا بافتتاح 130 إلى 150 متجر جديد، معظمها في الخارج. ثم أعلنا مؤخرًا عن دخولنا إلى السوق المجرية. حاليا، نحن نوقع على تعاون أكبر محوري في منطقة الخليج، أحد أكبر أسواق كوتون. كما نتعاون مع مجموعة أباريل، أحد أبرز شركات التجزئة في المنطقة. ستعزز اتفاقية الشراكة التي وقعناها من حضور علامتنا التجارية في السوق الدولية وستلعب دورًا مهمًا في تحقيق أهدافنا للنمو. إن قوة علامة كوتون التجارية وخبرتها في التخطيط، وإدارة المخزون إلى جانب خبرة مجموعة أباريل في تنمية الأعمال والعمليات، وشبكة الخدمات اللوجستية في المنطقة هو عامل أساسي في استراتيجية النمو العالمية لشركة كوتون. ومع شريك بهذه القوة، سنحقق أهدافنا للنمو المستدام بشكل أسرع.”