تدشين مراكز “اوتو بوكس” لدعم قطاع خدمات السيارات في المملكة

جدة : البلاد

في إطار تعزيز مكانتها في قطاع خدمات السيارات، أعلنت مجموعة بن شيهون عن افتتاح مراكز “اوتوبوكس” الجديدة. هذا المشروع يهدف إلى تقديم خدمات صيانة شاملة ومتميزة لعملائها من ملاك السيارات في المملكة، باستخدام أحدث التقنيات وأفضل المهارات ذات المواصفات العالمية.

وتُعد شركة مجموعة بن شيهون من أبرز الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية، حيث تمتاز بتاريخ طويل من التميز في تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات السوق المحلي. تسعى الشركة دائماً لتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مما جعلها تحتل مكانة مرموقة في مختلف القطاعات.

تتوزع فروع “اوتوبوكس” في مدن رئيسية تشمل جدة، الرياض، الدمام، مكة المكرمة، الخبر، الطائف، والقطيف، ضمن خطة توسع تشمل معظم مدن المملكة. تقدم هذه المراكز خدمات صيانة متكاملة تشمل الفحص الشامل، الصيانة الدورية، والإصلاحات المختلفة، مع التركيز على تقديم تجربة فريدة ومتميزة للعملاء.

وصرح الأستاذ: مروان بن شيهون، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة مجموعة بن شيهون المحدودة: “نحن فخورون بإطلاق مراكز ‘اوتوبوكس’ التي ستقدم تجربة فريدة من نوعها في مجال خدمات السيارات. إن التزامنا بتقديم أفضل الخدمات ينبع من حرصنا على رضا عملائنا وتلبية جميع احتياجاتهم.”

يأتي تدشين “اوتوبوكس” ضمن استراتيجية الشركة للتوسع وتعزيز حضورها في السوق المحلي، ويعكس هذا المشروع رؤية الشركة في تحقيق الريادة والابتكار في قطاع خدمات السيارات. كما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تطوير مختلف القطاعات وتحسين الجودة.