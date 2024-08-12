ختام منافسات تيم فايت تاكتيكس وستريت فايتر وفورتنايت ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية

الرياض – هاني البشر

خطف Wolves Esports فريق الرياضات الإلكترونية لنادي ولفرهامبتون الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لقب بطولة تيم فايت تاكتيكس ضمن الأسبوع السادس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الذي تحتضنه العاصمة السعودية الرياض ويُعد الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم بمجموع جوائز يتجاوز 60 مليون دولار.

ونجح Wolves Esports في التفوق على خصمه فريق T1 الكوري بنتيجة 3-1 في النهائي الكبير، ليرفع درع البطولة ويحصل على جائزة المركز الأول البالغة 200,000 دولار من إجمالي جوائز البطولة التي بلغت 550,000 دولار. كما حصل لاعبه LiShao على جائزة أفضل لاعب في البطولة ومبلغ 50,000 دولار. بالإضافة إلى حصولهم على 100 وهي أولى نقاطهم في جدول الترتيب العام لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.

وتمكّن الفريق الأمريكي XSET من الفوز بنتيجة 4-2 على الفريق الأمريكي الآخر Exceed في النهائي الكبير لبطولة فورتنايت، التي تجاوز مجموع جوائزها مليون دولار. وحصل فريق XSET على مبلغ 400,000 دولار وهي أكبر حصة من الجائزة، كما أضاف اسمه في الجزء العلوي من جدول الترتيب العام للحدث التاريخي.

وقال Edgey لاعب الفريق خلال المؤتمر الصحفي بعد تحقيق اللقب: “شعورنا رائع في هذه اللحظة. وسعداء جدًا بهذا الإنجاز. اخترنا المفاتيح الخاصة بفرق Exceed و Heroic و Gaimin Gladiators لإنهم كانوا الفرق الأقوى التي لعبنا معها في رحلتنا نحو اللقب، إضافة إلى وجود منافسة شديدة معهم في الفترات الأخيرة في مختلف البطولات، ولكونها الفرق التي واجهتنا في مرحلة النهائيات. والفوز في المواجهة الأخيرة أمام فريق Exceed له ميزة إضافية بكل تأكيد”.

واختتمت بطولة ستريت فايتر 6 ومجموع جوائزها البالغ مليون دولار منافسات الأسبوع السادس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بعد أن استمرت لمدة 4 أيام وشارك فيها 32 من نخبة لاعبي العالم في اللعبة الشهيرة التي تتمتع بجمهور كبير من محبي الألعاب القتالية. وعلى مسرح Qiddiya أرينا، تغلب اللاعب الصيني Xiao hai على اللاعب الياباني Kawano بنتيجة 5-2 في النهائي، وفاز بجائزة مالية قدرها 300,000 دولار. كما منح بهذا الانتصار 100 نقطة لفريقه الذي يمثله KuaiShow Gaming في سباق اللقب الكبير.

وقال Xiao hai: “كأس العالم للرياضات الإلكترونية هو أفضل حدث عالمي شاركت فيه بكل تأكيد. التنظيم رائع، والمرافق على أعلى مستوى من الاحترافية، وكل سبل الراحة تم توفيرها لجميع اللاعبين المشاركين، وتحصل على كل المساعدة التي تحتاج إليها والمزيد. كل تلك الأمور تساعدك بشكل كبير على التركيز فقط على جانبك من العملية. كانت المنافسة شديدة منذ البداية ولا يمكنني أن أصف بالكلمات ما أشعر به الآن بعد فوزي بهذا اللقب”.

ومع انتهاء بطولات الأسبوع السادس، تبقت 7 بطولات إضافية ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وسيحتضن الأسبوع السابع منها 3 بطولات هي: ستاركرافت 2، كول أوف يوتي: مودرن وار فير، EA FC24، حيث تنطلق مرحلة المجموعات في بطولة ستاركرافت 2 يوم غد الأربعاء، في حين تبدأ المنافسات في بطولتي كول أوف ديوتي: مودرن وار فير، و EA FC24 الخميس المقبل وتستمر جميع البطولات حتى يوم الأحد الموافق 18 أغسطس.