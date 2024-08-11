بيع 3 صقور في الليلة الثانية لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024

البلاد – الرياض

بيعت ثلاثة صقور بمبلغ 102 ألف ريال في الليلة الثانية من ليالي منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمشاركة مزارع إنتاج رائدة من 16 دولة حول العالم، ويستمر حتى الـ24 من أغسطس الجاري، في مقر النادي بمَلهم (شمال الرياض).

وتواصل الحضور الكبير من قبل الصقارين ومنتجي الصقور، وجاءت بداية الليلة بالصقر الأول (فرخ جير شاهين) من مزرعة فالكون لاين النمساوية وتم بيعه بمبلغ 32 ألف ريال، بعدها عرض الصقر الثاني (فرخ مثلوث جير) من مزرعة جون لاجون الكندية التي تشارك للمرة الأولى في المزاد، وتم بيعه بمبلغ 32 ألف ريال، وكان ختام الليلة مع الصقر الثالث (فرخ مثلوث جير) من مزرعة روح الكندية، وبيع بمبلغ 38 ألف ريال.



ويوفر المزادُ منصةً موثوقةً وفريدةً من نوعها لنخبة الصقور من حول العالم، والصقور من السلالات الحائزة على بطولات دولية، من خلال تنظيم مزاد تنافسي مباشر وسريع، يجمع الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من السعوديين ومختلف دول العالم، ويتم نقل فعاليات المزاد عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث والبث المباشر لمنصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يسهم في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي؛ المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور وتربيتها وإنتاجها ورعايتها، وهو دعم ثقافي واقتصادي، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي.