” حسني ” يشعل حماس جمهور الرياض في فعاليات جولة المملكة

الرياض – هاني البشر
شهدت العاصمة السعودية الرياض مساء أمس السبت، حفلاً غنائيا للفنان تامر حسني في محمد عبده أرينا ، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، وحفلات جولة المملكة برعاية الهيئة العامة للترفيه GEA، وبتنظيم شركة بنش مارك.
ومنذ اللحظة الأولى للحفل أشعل تامر حسني الجمهور بأغنية ” طيب معليش ” التي تفاعل معها الجمهور بحماس و طاقة عالية، بالإضافة لتقديم “حسني ” مجموعة منوعة من أعماله الغنائية.
و عبر ” حسني ” عن سعادته بملاقاة جمهوره بالرياض وبالحفاوة الكبيرة التي وجدها في السعودية، متمنياً أن يكون الجمهور قد استمتع بهذه الليلة.
يذكر أن هذا الحفل يأتي ضمن سلسلة فعاليات كبيرة تنظمها الهيئة العامة للترفيه في جميع مناطق، ومدن السعودية بحضور نخبة من أبرز الفنانين في الوطن العربي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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