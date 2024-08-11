أولمبياد باريس| الدنمارك تتوج بذهبية يد الرجال

البلاد- جدة
توج المنتخب الدنماركي، اليوم الأحد، بالميدالية الذهبية في مسابقة كرة اليد للرجال بأولمبياد باريس 2024. وفاز المنتخب الدنماركي في المباراة النهائية بنتيجة 39 / 26 على المنتخب الألماني، الذي حصد الميدالية الفضية.
أنهى المنتخب الدنماركي الشوط الأول متقدما 21 / 12، كما أنهى الشوط الثاني متقدما بنتيجة 18 / 14.
وكان المنتخب الإسباني حصد الميدالية البرونزية، في وقت سابق من اليوم، بعد فوزه في مباراة تحديد المركز الثالث على المنتخب السلوفيني 23 / 22.
🇩🇰🥇 الدنمارك تحرز ذهبية منافسات كرة اليد بفوزها 39 – 26 على ألمانيا ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Olympics2024 | #Paris2024 pic.twitter.com/5426lA1MSG
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 11, 2024