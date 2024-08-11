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أولمبياد باريس| الدنمارك تتوج بذهبية يد الرجال

صحيفة البلادaccess_time6 / صفر / 1446 هـ      11 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

توج المنتخب الدنماركي، اليوم الأحد، بالميدالية الذهبية في مسابقة كرة اليد للرجال بأولمبياد باريس 2024. وفاز المنتخب الدنماركي في المباراة النهائية بنتيجة 39 / 26 على المنتخب الألماني، الذي حصد الميدالية الفضية.

أنهى المنتخب الدنماركي الشوط الأول متقدما 21 / 12، كما أنهى الشوط الثاني متقدما بنتيجة 18 / 14.

وكان المنتخب الإسباني حصد الميدالية البرونزية، في وقت سابق من اليوم، بعد فوزه في مباراة تحديد المركز الثالث على المنتخب السلوفيني 23 / 22.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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