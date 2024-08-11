الرياضة أولمبياد باريس.. البحريني تازهودينوف يتوج بذهبية المصارعة الحرة

البلاد- جدة

توج البحريني أحمد تازهودينوف بالميدالية الذهبية في منافسات المصارعة الحرة للرجال، وزن 97 كغم بأولمبياد باريس 2024، اليوم الأحد. ويُسدل الستار مساء اليوم على منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس، بعد أن انطلقت يوم 26 يوليو الماضي. واقتنص تازهودينوف الميدالية الذهبية بعد فوز بنتيجة 2-0 على المصارع الجورجي جيفي ماتشاراشفيلي، ليكتفي الأخير بالمركز الثاني والفضية. وحصد ماجوميدخان ماجوميدوف من أذربيجان، الميدالية البرونزية بفوزه 10-0 على الأوكراني مورازي متشيدليدزه. وانطلقت أولمبياد باريس 2024 في 26 يوليو الماضي بعد حفل افتتاح كبير على ضفاف نهر السين، بمشاركة 10500 رياضي من مختلف أنحاء العالم.