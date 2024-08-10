مستطاعة للإسطبل الأبيض تظفر بكأس نادي سباقات الخيل للإنتاج المحلي.. وبفارق أنف لوقانيني بطلًا لكأس نادي سباقات الخيل

‎ترقب كبير لسباقات مهور السنتين على كأسي دعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز الأسبوع المقبل

الطائف- محمد الجليحي

أقام نادي سباقات الخيل للفروسية منافسات الأسبوع السادس من موسم سباقات الطائف على ميدان الملك خالد بالحوية في الحفلات الثلاث الـ16 والـ17 والـ18 أيام الخميس والجمعة والسبت بمجموع جوائز تخطت المليونين ريال موزّعه على 27 شوطًا اختلفت فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة، حيث أفتتح أول أشواط يوم الخميس المهر بارعهم لإسطبل سما وبتدريبات صلاح عبدالحميد وبقيادة الخيال أحمد الشرار، وفي ثاني الأشواط انتصر الجواد ابن المهلب للمالك محمد سعيد محمد الودعاني وبتدريبات عبدالرحمن العتيبي وبقيادة الخيال فواز وناس، واختتم يوم الخميس بالشوط التاسع وحققت الإنتصار الفرس خالصه دي اي فاوست للمالك تركي محمد عبدالرحمن العثمان وبتدريبات بسام الموسى وبقيادة الخيال عبدالإله الحصين.

‎كما شهدت سباقات يوم الجمعة شوط كأس نادي سباقات الخيل للإنتاج المحلي عمر الثلاث سنوات فقط على مسافة 2000 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال واستطاعت الفرس مستطاعه الإنتصار بهذا الكأس بأداء رائع للإسطبل الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال عبدالله الفيروز.

وفي سباقات يوم السبت ظهرت الإثارة والقوة في الشوط التاسع المخصص لكأس نادي سباقات الخيل مفتوح الدرجات على مسافة 2400 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال وظفر بالكأس الجواد لوقانيني لأبناء فيحان فيصل المنديل وبتدريبات ثنيان الثنيان وبقيادة الخيال اليكسس مورينو وبفارق أنف عن الجواد المارموم قيت الذي حل في ثاني المراكز للمالك نايف عقيل دغيم المطيري وبتدريبات بدن السبيعي وبقيادة الخيال فهد الفريدي، وفي ثامن الأشواط خصص للشوط التحضيري لكأس المصيف على مسافة 2000 متر واستطاع الفوز الجواد يمكن للإسطبل الأحمر للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبتدريبات عبدالله مشرف وبقيادة الخيال عبدالله العوفي.

كما يشهد ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالطائف الأسبوع المقبل إقامة شوطي دعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز لمهور ومهرات السنتين بجائزة مالية بلغت 300,000 ثلاثمائة ألف ريال لكل شوط ومن المنتظر تواجد نخبة مهور ومهرات السنتين في هذان الشوطين طمعاً في الظفر بالجائزة المالية الكبرى كذلك للوقوف على مدى تطور الإنتاج المحلي ، وكذلك للجمهور الكريم قدم سموه عشرة أجهزة آيفون للحضورفي ميدان الملك خالد بالحوية تشجيعا منه لأهالي محافظة الطائف وللزوار والمصطافين.