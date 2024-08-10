على هامش أولمبياد باريس… ابن جلوي يتوج الفائزين بسباق الهجن في أيكس ليبان الفرنسية

الرياض – هاني البشر
توج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي رئيس الاتحاد الدولي للهجن الفائزين في سباق الهجن الذي احتضنت منافساته مدينة أيكس ليبان الفرنسية على هامش دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 بحضور النائب الرياضي كلود رو دو بوشيه والسيدة كارين دو بوشيه,والتي شهدت ايضًا إقامة معرض تعريفي بالاتحاد الدولي للهجن خلال المهرجان.
واستعرض المعرض أبرز البرامج التي يقدمها الاتحاد للنهوض بهذه الرياضة العريقة على مستوى العالم حيث بلغ عدد الزوار أكثر من 3000 زائر تعرفوا على النشاطات والمسابقات وآلية المشاركة في السباقات التي تقام محليًا ودوليًا.
من جهته قدم سموه الشكر للمنظمين القائمين على هذه الفعالية التي تعد خطوة مميزة في رياضة الهجن والتي يصل صداها لمختلف دول العالم.
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