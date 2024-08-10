المملكة تعزز ريادتها في إنتاج التمور بأكثر من (1.6) مليون طن سنويًا

جدة : البلاد

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة حققت نسبة اكتفاء ذاتي من التمور بلغت (124%)، وإنتاج سنوي تجاوز (1.6) مليون طن، وذلك من خلال التوسع في زراعة النخيل، حيث تغطي زراعته في المملكة مساحة واسعة تصل إلى (165,000) هكتار، في خطوة تعكس النمو الكبير الذي شهدته صناعة التمور في المملكة، مما يعكس التوسع الكبير في هذا القطاع وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضحت الوزارة ضمن حملة “موسم حصادها” التي أطلقتها لنشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية ورفع كفاءة منظومة تسويق الفواكه المحلية لدعم المزارعين المحليين؛ أن منطقة الرياض أكبر منتج للتمور في المملكة، حيث تساهم بـ (436,112) طنًا من الإنتاج السنوي، تليها منطقة القصيم بـ 390,698 طنًا، مما يعكس قوة هذا القطاع في هاتين المنطقتين الرئيسيتين، أما المدينة المنورة، فتسهم بـ(263,283) طنًا، بينما تُنتج المنطقة الشرقية (203,069) طنًا.

في المقابل، أشارت الوزارة أن المناطق الأخرى تسهم في إنتاج التمور بالمملكة على النحو التالي: حائل بـ(73,298) طن، الجوف بـ (65,020) طن، مكة المكرمة بـ 64,095 طن، عسير بـ 55,225 طن، تبوك بـ (52,792) طن، نجران بـ(9,837) طن، الباحة بـ(2,969) طن، الحدود الشمالية بـ(1,314) طن، وجازان بـ(111) طن.

ونوهت الوزارة بأن هذا النجاح في إنتاج التمور يعزز من قدرة المملكة على تحقيق اكتفاء ذاتي في هذا المجال، ويعكس الجهود المبذولة من قبل قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها في المملكة في تطوير وتعزيز صناعة النخيل، من خلال الابتكار في تقنيات الزراعة وتحسين جودة الإنتاج ورفع الناتج المحلي في المملكة.

يذكر أن حملة “موسم حصادها” تستهدف التعريف بالأنواع المتعددة للفاكهة المحلية وأوقات وفرتها في المواسم المختلفة على مدار العام؛ لتحقق العديد من الأهداف التي تدخل ضمن سياسة الوزارة لتعزيز إنتاج واستخدام الناتج المحلي، ورفع معايير جودته وسلامته، ونشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية التي تنعم بها المملكة؛ فضلًا عن رفع كفاءة منظومة تسويق الفاكهة المنتجة محليًا في موسم إنتاجها لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية.