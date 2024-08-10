الرياضة الـ “فوتو فينيش” تحسم التوقيت الأفضل

الرياض – هاني البشر

حسمت تقنية الـ “فوتو فينيش” لقب الشوط الرابع والتوقيت الأفضل في أشواط اليوم الافتتاحي من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على ميدان الطائف لسباقات الهجن. وخطفت المطية “مهم” لقب الشوط الرابع والتوقيت الأفضل لفئة المفاريد (بكار ـ قعدان) ضمن المرحلة التمهيدية بتوقيت بلغ 2:50.456 دقيقة وبفارق 15 جزء من الثانية، حيث حلت المطية “حطاب” في المركز الثاني وحققت ثاني أفضل توقيت لفئة المفاريد بتوقيت بلغ 2:50.471 دقيقة. وتصل دقة الكاميرات التي تعد من أفضل التقنيات الحديثة في سباقات الهجن إلى 6000 جزء من الثانية، وبفارق زمني يقل عن 3 في الألف من الثانية، حيث تم الاستعانة بها من مبدأ نزاهة إعلان نتائج المطايا الفائزة في الأشواط. ويشرف على تشغيل التقنية في لجنة التحكيم الرئيسة، كوادر سعودية بجانب محكمين عالميين، حيث أسهمت هذه التقنية في ارتياح الملاك بأحقية الهجن الفائزة، ولم تسجل أي اعتراضات في المرحلة التمهيدية الماضية ولا النهائية الحالية.