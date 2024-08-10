الاتحاد يقترب من ضم موليرو.. وبيع جوتا

اقترب نادي الاتحاد من التعاقد مع الموهبة الإسبانية ألبرتو موليرو لاعب نادي لاس بالماس، حيث أشارت ميديا إسبانية إلى أن المفاوضات بين الناديين تسير في الاتجاه الصحيح.
وبتوصية خاصة من المدير الرياضي لنادي الاتحاد، رامون بلانيس، يسعى نادي الاتحاد لحسم صفقة موليرو البالغ من العمر 20 عاما، حيث بدأت المفاوضات منذ نهاية شهر يوليو الماضي.
وقدم الاتحاد عرضا قيمته 8 ملايين يورو لضم موليرو، لكن ناديه لاس بالماس يطالب بـ 20 مليون يورو للتخلي عن نجمه الموهوب.
وذكرت صحيفة (كانارياس) أن نادي الاتحاد سيتقدم بعرض أعلى لضم موليرو في ظل إصرار المدير الرياضي رامون بلانيس على التعاقد معه، خصوصا في ظل دعم صفقات اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 23 عاما من قبل لجنة الاستقطابات.
سجل موليرو 3 أهداف في الدوري الإسباني الموسم الماضي، ومثل منتخب إسبانيا في فئتي تحت 19 عاما وتحت 21 عاما.
وفي سياق متصل، بات اللاعب البرتغالي جوتا قريبا من مغادرة الاتحاد هذا الموسم؛ حيث لم يقدم في الموسم الماضي ما يشفع له بالبقاء، ويبدو المدرب الفرنسي لوران بلان غير مقتنع بإمكاناته.
وأشارت بعض المصادر إلى أن نادي الفتح قدم عرضا لكسب خدمات جوتا، واتفق مع اللاعب على تمثيله في الموسم الجديد، ويتبقى فقط موافقة لجنة الاستقطابات على الصفقة.
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