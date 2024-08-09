أولمبياد باريس| التونسي فراس القطوسي يتوج بذهبية وزن 80 بالتايكوندو

منح لاعب التايكوندو فراس القطوسي تونس أول ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس، بعد تتويجه بلقب وزن -80 كلغ اليوم الجمعة في القصر الكبير “غران باليه”.
وتغلّب القطوسي على الإيراني مهران برخورداري 2-0 (4-2، 5-1) في النهائي، مهدياً بلاده أول ذهبية أولمبية في التايكوندو والرابعة بعد محمد خليل الجندوبي صاحب فضية وبرونزية في طوكيو وباريس توالياً في وزن -58 كلغ، وأسامة الوسلاتي حامل برونزية -80 كلغ في ريو 2016.
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