أخضر 17 يتغلب على موريتانيا وديًا

تغلب المنتخب الوطني تحت 17 عامًا على منتخب موريتانيا بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية، في ختام المعسكر الإعدادي بمدينة الطائف.
جاءت أهداف “الأخضر” عن طريق اللاعبين عبدالهادي مطري وثاري أحمد وعبدالعزيز عسيري.
دخل المدرب البرازيلي ماريو جورجي المباراة بقائمة مكونة من: وافي الأكلبي في حراسة المرمى، يزيد الدوسري، مشعل الداود، ناصر الفيحاني، عادل عياش، سعيد الدوسري، عبدالعزيز الفواز، صبري دهل، ثاري أحمد، الوليد العوفي، عبدالهادي مطري.
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