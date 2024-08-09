أخضر 17 يتغلب على موريتانيا وديًا

البلاد- جدة

تغلب المنتخب الوطني تحت 17 عامًا على منتخب موريتانيا بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية، في ختام المعسكر الإعدادي بمدينة الطائف.

جاءت أهداف “الأخضر” عن طريق اللاعبين عبدالهادي مطري وثاري أحمد وعبدالعزيز عسيري.