الرياضة النصر يلتقي ألميريا في وديته الثامنة

البلاد- جدة يخوض فريق الكرة الأول بنادي النصر ثامن مبارياته التحضيرية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، بمواجهة نظيره ألميريا، بمعسكر “العالمي” في إسبانيا. ولعب النصر 7 مباريات ودية بمعسكر الفريق في البرتغال، حيث فاز في واحدة فقط ضد ماريتيمو وخسر في 3 على يد كل من بورتيمونينسي وبورتو وغرناطة، في حين تعادل في ثلاث وديات أمام لوليتانو ولوسيتانو وفارينزي. وما زالت مشاركة الثنائي كريستيانو رونالدو وايمريك لابورت في ودية ألميريا محلاً للشك لعدم اكتمال لياقتهما البدنية، حسب رؤية المدير الفني لويس كاسترو. ويواصل النصر استعدادته للقاء التعاون في الرابع عشر من أغسطس الجاري بنصف نهائي كأس السوبر السعودي.