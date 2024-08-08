ديلغادو يرحل عن الهلال

البلاد- جدة

أعلن ميشيل ديلغادو، لاعب فريق الهلال، رحيله رسميًا عن النادي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر البرازيلي ميشيل ديلغادو، مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي بـ” سناب شات” من داخل صالة التأهيل البدني بناديه، وهو يوجه رسالة لأخصائي التدليك: “دعونا نستمتع.. إنه التدليك الأخير لي هنا مع الهلال”.

وزاد ميشيل في مقطع آخر في حديث له مع مواطنه رنان لودي المحترف في صفوف الهلال: “أعدك بالاتصال عليك بـ”فيديو كول” .

وكانت صحيفة “ريكورد” البرازيلية قد أفردت تقريرًا مطولاً عن أزمة ميشيل في الهلال، مؤكدةً امتناع اللاعب عن خوض التدريبات الجماعية والمباريات الودية القادمة ورغبته في السفر إلى البرازيل قبل انطلاق السوبر السعودي.

وعادت بعثة الهلال إلى الرياض قادمة من النمسا، أمس الاثنين، عقب نهاية المعسكر الإعدادي الخارجي للفريق.