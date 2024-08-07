سفراء الدول الأجنبية يزورون كأس العالم للرياضات الإلكترونية ويدعمون لاعبي بلدانهم

البلاد – الرياض

زار عدد من سفراء دول العالم لدى المملكة منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024، المقامة حالياً في أكبر منطقة ألعاب إلكترونية في العالم (SEF أرينا) بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، وتنظمها مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة، وتتجاوز قيمة جوائزها 60 مليون دولار.

وتهدف زيارة سفراء الدول الأجنبية إلى مقر الكأس دعم اللاعبين المشاركين بالأندية والفرق المتنافسة ممثلين لبلدانهم، وتعزيز حظوظهم في تحقيق الفوز في أضخم حدث في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية على الصعيد الدولي، إضافة إلى دعم وتطوير التعاون مع المملكة في هذا القطاع المتنامي.



ودعم سفير أستراليا لدى المملكة السيد مارك دونوفان اللاعبين الأستراليين المشاركين في مونديال للرياضات الإلكترونية بنسخته الأولى، وكذلك زار القائم بأعمال السفير الياباني لدى المملكة بالنيابة مؤقتاً السيد كواهارا كازوتاكا لاعبي بلاده المتنافسين ضمن فعاليات البطولة، إضافة إلى زيارة سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان، إلى جانب زيارات مشابهة لعدد من سفراء الدول.



وقام سفراء الدول الأجنبية والوفود الدبلوماسية المرافقة لهم بمشاهدة ومتابعة جزء من المسابقات الرسمية والاحترافية لعدد 22 بطولة تحتضنها منطقة (SEF أرينا) بمسارحها الثلاثة في بوليفارد رياض سيتي، إلى جانب التعرُّف على أحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة في إدارة وتنظيم وإجراء المسابقات وقواعدها ونظام البطولة واحتساب النقاط، والتجول في أركان هذا الحدث العالمي بما يتضمنه من عديد الفعاليات والبطولات المجتمعية والأنشطة التفاعلية الخاصة بالجمهور والتجارب التعليمية النوعية في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية بمختلف مناطق البوليفارد.