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مهاجم توتنهام يقترب من الأهلي
الرياضة

مهاجم توتنهام يقترب من الأهلي

صحيفة البلادaccess_time2 / صفر / 1446 هـ       7 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

بات الدولي البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم توتنهام الإنجليزي، على مقربة شديدة من الانتقال لصفوف نادي الأهلي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت شبكة “توك سبورت” العالمية أن الأهلي عرض 60 مليون يورو على توتنهام؛ من أجل انضمام البرازيلي لصفوفه.

وأكدت الصحيفة إلى أن الأمور تسير في طريقها نحو إتمام الصفقة في ظل رغبة ريتشارليسون في الانضمام إلى دوري روشن السعودي.

وساهم ريتشارليسون في 16 هدفًا بقميص توتنهام الإنجليزي بالموسم المنقضي.

صاحب الـ 27 عامًا خاض 48 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي، وتمكن من تسجيل 20 هدفًا، وتبلغ قيمته السوقية عبر شبكة “ترانسفير ماركت” 38 مليون يورو.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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