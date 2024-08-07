الرياضة مهاجم توتنهام يقترب من الأهلي

البلاد- جدة بات الدولي البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم توتنهام الإنجليزي، على مقربة شديدة من الانتقال لصفوف نادي الأهلي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية. وأشارت شبكة “توك سبورت” العالمية أن الأهلي عرض 60 مليون يورو على توتنهام؛ من أجل انضمام البرازيلي لصفوفه. وأكدت الصحيفة إلى أن الأمور تسير في طريقها نحو إتمام الصفقة في ظل رغبة ريتشارليسون في الانضمام إلى دوري روشن السعودي. وساهم ريتشارليسون في 16 هدفًا بقميص توتنهام الإنجليزي بالموسم المنقضي. صاحب الـ 27 عامًا خاض 48 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي، وتمكن من تسجيل 20 هدفًا، وتبلغ قيمته السوقية عبر شبكة “ترانسفير ماركت” 38 مليون يورو.