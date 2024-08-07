الرياضة نجم مانشستر يونايتد على رادار النصر

البلاد- جدة

كشفت تقارير إنجليزية، عن اهتمام إدارة نادي النصر بالحصول على خدمات الدولي البرازيلي أنتوني، جناح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ من أجل تدعيم صفوف العالمي بصفقة من العيار الثقيل في سوق انتقالات الصيف الجاري. وبحسب موقع «Football Insider»، فإن النصر وضع أنتوني ضمن قائمة المرشحين للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد فشل المفاوضات مع البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة. ورغم ارتباط أنتوني بعقد طويل الأمد مع مانشستر يونايتد، إلا أن التقارير تشير إلى أن إدارة النادي الإنجليزي قد تكون مستعدة للسماح برحيله، خاصة أن المدرب إريك تين هاج على استعداد لهذه الفكرة في الفترة الصيفية، بعد المستوى المتذبذب الذي قدمه اللاعب منذ انتقاله من الدوري الهولندي. وأكدت التقارير على أن مانشستر يونايتد قد يتحمل بعض الخسائر المالية من رحيل أنتوني، خاصة بعدما تعاقد معه في صيف 2022 قادمًا من صفوف أياكس أمستردام الهولندي في صفقة بلغت فيمتها 82 مليون جنيه إسترليني. يُذكر أن أنتوني قد شارك في 82 مباراة مع مانشستر يونايتد لحساب كافة المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة، إلا أن أدائه لم يكن مقنعًا لجماهير الشياطين الحمر، ما دفع إدارة بطل كأس الاتحاد الإنجليزي إلى الانفتاح على رحيل البرازيلي.