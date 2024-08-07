الرياضة رندا العبد القادر تحمي عرين فريق سيدات القادسية

الدمام-البلاد

أعلن نادي القادسية عن التعاقد مع اللاعبة رندا العبد القادر لتعزيز صفوف فريق السيدات لكرة القدم كحارسة مرمى. وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود النادي المستمرة لتعزيز الفريق وتحقيق المزيد من النجاحات في المنافسات المحلية والدولية. تعتبر العبدالقادر واحدة من أبرز حارسات المرمى في كرة القدم النسائية السعودية، حيث شاركت رندا مع الاتحاد السعودي لكرة القدم في برنامج المعايشة الرياضي في سالو بإسبانيا، تحت إشراف المدير الفني للأخضر لويس كورتيس وطاقمه الفني. بالإضافة إلى ذلك، حققت رندا المركز الثاني على مستوى المملكة في بطولة دوري المدارس 2023، ونالت جائزة أفضل حارس في البطولة نفسها. وفي تصريح لها بعد التوقيع، عبرت رندا عن حماستها الكبيرة للانضمام لنادي القادسية، قائلة: “أنا فخورة جداً بالانضمام إلى نادي القادسية، وأشعر بالامتنان لهذه الفرصة الرائعة.” وتابعت: أتطلع إلى تقديم أفضل ما لدي لحماية عرين الفريق والمساهمة في تحقيق المزيد من الانتصارات مع نادي القادسية الذي يمتلك تاريخاً عظيماً، وأتمنى أن أكون جزءاً من هذا النجاح الكبير.”