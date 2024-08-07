الرياضة اجتماع صادم جمع سعود عبدالحميد بإدارة الهلال

الرياض- محمد النجيري

كشفت مصادر خاصه لصحيفة” البلاد” أن الدولي السعودي سعود عبدالحميد لاعب نادي الهلال التزم (الصمت) خلال الاجتماع الذي جمع اللاعب مساء أمس الثلاثاء مع الرئيس فهد بن نافل، ومدير الفريق فهد المفرج، والمدير الفني البرتغالي خيسوس، والمدير الإداري للفريق سعود كريري، وذلك وسط دهشة من الحضور، بعدما رفض اللاعب الإدلاء بأية كلمه سوي قوله في رده حول طلباته للتجديد: ” ولاشيء”.. وكلمه أخرى عند سؤاله.. لماذا ترفض التجديد وهل أخطأ النادي في حقك:” ما في شيء ضد النادي”! وعلمت” البلاد” أن هذه الأزمة الطارئة في البيت الهلالي، يكمن حلها لدي سعود بالسماح له بالاحتراف الخارجي فقط.