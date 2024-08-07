إدوارد بيرن رئيسًا لجامعة كاوست

ثول : البلاد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” تعيين البروفيسور إدوارد بيرن رئيسًا جديدًا للجامعة ابتداءً من 1 سبتمبر 2024.

ويعد تعيين البروفيسور بيرن خطوة مهمة في مسيرة الجامعة التحولية وجهودها المتواصلة لتحقيق استراتيجية “الأثر المتسارع”، حيث يتمتع البروفيسور بيرن بخبرة واسعة في المجال الأكاديمي والصناعي، ما يؤهله لقيادة الجامعة نحو المزيد من النمو وصناعة الأثر، وتعزيز مكانة “كاوست” كمؤسسة بحثية تقنية رائدة، وترسيخ دورها في التنمية الاقتصادية، من خلال ترجمة التقدم البحثي إلى ابتكارات عملية، وتقوية التعاون مع القطاعين العام والخاص، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتقلد البروفيسور بيرن، مناصب قيادية في مؤسسات تعليمية عالمية منها: رئيس جامعة كينجز كوليدج في لندن، كما ترأس جامعة موناش الأسترالية، والتي قاد فيها مبادرات بحثية كبرى في مختلف القطاعات.

وبهذه المناسبة أعرب البروفيسور بيرن عن سعادته قائلًا: ” بينما تنطلق الجامعة نحو حقبة جديدة من خلال تنفيذ إستراتيجية ” الأثر المتسارع”، يشرفني أن أكون جزءاً من مجتمع أكاديمي هو في طليعة ترجمة الأبحاث إلى ابتكارات ذات عائدٍ اقتصادي لصالح المجتمعات في أنحاء المملكة العربية السعودية والعالم، واستنادٍ على مسيرتي المهنية الواسعة في قيادة جامعات عالمية مرموقة، فإنني سعيد بفرصة قيادة جامعة تضع على عاتقها تمهيد الطريق للتقدم المستقبلي، وتحقيق الاكتشافات العلمية التي ستقود الغد”.

وتدعم جهود جامعة كاوست طموحات المملكة، بتركيزها على مجالات البحث والتطوير والابتكار، التي تعد محركات أساسية تحفّز التنوع الاقتصادي والتقدم التقني في المملكة، وسيخلف البروفيسور بيرن البروفيسور توني تشان في رئاسة الجامعة، الذي أسهم إسهامًا كبيرًا في تعزيز دور الجامعة، وانسجامه مع أهداف رؤية السعودية 2030، وزيادة تأثير الجامعة الأكاديمي والبحثي عالميًا.