الرياضة

 أولمبياد باريس| دنيا أبوطالب إلى ربع نهائي التايكوندو بفوز ساحق

صحيفة البلادaccess_time2 / صفر / 1446 هـ       7 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تأهلت البطلة السعودية دنيا أبوطالب إلى الدور ربع النهائي من منافسات التايكوندو (وزن -49 كجم) ضمن دورة الألعاب الأولمبية 2024 الجارية في باريس.

وتغلبت أبوطالب في نزال دور الـ16 اليوم الأربعاء على اللاعبة أفيشاج سيبميرج بجولتين مقابل جولة واحدة.

وخسرت أبوطالب بنتيجة 2-6 في الجولة الأولى، لكنها فازت 5-4 في الجولة الثانية، قبل أن تحسم الجولة الثالثة بتفوق ساحق 10-0.

وتعد دنيا أبوطالب، بطلة آسيا في التايكوندو، أول سعودية على الإطلاق تتأهل للأولمبياد عبر التصفيات.

وعوضت لاعبة التايكوندو الخروج السعودي المبكر في منافسات السباحة والفروسية وألعاب القوى.

كانت أبوطالب دخلت في معسكرات إعدادية منذ إعلان تأهلها للأولمبياد، بدأتها بالرياض، ثم أنطاليا التركية، ثم تونس، قبل أن تصل للقرية الرياضية في باريس الأحد الماضي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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