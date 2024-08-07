أولمبياد باريس| أمريكا إلى نهائي “كرة السيدات”

سجلت صوفيا سميث هدفاً في الوقت الإضافي قادت به أمريكا للفوز 1-صفر على ألمانيا مساء الثلاثاء والتأهل إلى نهائي كرة القدم للسيدات ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024.

وحقق الفريق الأمريكي الفوز في مباراة صعبة أقيمت بمدينة ليون ليقترب خطوة جديدة من التتويج بالذهبية الأولمبية للمرة الخامسة.

ويتطلع المنتخب الأمريكي للسيدات إلى التتويج الأولمبي للمرة الأولى منذ عام 2012، وسيلتقي في النهائي يوم السبت المقبل مع الفائز في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى المقررة اليوم بين إسبانيا والبرازيل.

وشهدت المباراة منافسة قوية، لكن الفريقين افتقدا الجودة الكافية في حسم الهجمات، وجاء هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي عن طريق سميث.

واستغلت سميث تمريرة بينية من مالوري سوانسون وأسكنت الكرة في شباك الحارسة آن-كاترين بيرجر لدى تقدمها من المرمى.

وخاضت الولايات المتحدة الدور قبل النهائي في الأولمبياد للمرة السابعة وهو رقم قياسي، وقد انتزعت بطاقة التأهل للنهائي على حساب ألمانيا المتوجة بالذهبية في 2016.