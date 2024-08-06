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البرازيلي روكي يوافق على عرض الهلال
الرياضة

البرازيلي روكي يوافق على عرض الهلال

صحيفة البلادaccess_time1 / صفر / 1446 هـ       6 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلا- جدة

أبدى البرازيلي فيتور روكي، المهاجم الشاب لفريق برشلونة موافقته على اللعب لصفوف الهلال، في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية: إن روكي وافق على الانضمام إلى صفوف الهلال في “الميركاتو” الجاري، ولكنه وضع شرطًا برفع القيمة المالية لراتبه السنوي.

وكانت تقارير عالمية قد أشارت في وقت سابق إلى أن روكي قد رفض عرضين من نادي الهلال للانتقال إليه هذا الصيف، رغم مرونة برشلونة في بيعه.

ويستعد الهلال لمواجهة الأهلي الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بمدينة أبها.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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