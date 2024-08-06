البرازيلي روكي يوافق على عرض الهلال

البلا- جدة

أبدى البرازيلي فيتور روكي، المهاجم الشاب لفريق برشلونة موافقته على اللعب لصفوف الهلال، في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية: إن روكي وافق على الانضمام إلى صفوف الهلال في “الميركاتو” الجاري، ولكنه وضع شرطًا برفع القيمة المالية لراتبه السنوي.

وكانت تقارير عالمية قد أشارت في وقت سابق إلى أن روكي قد رفض عرضين من نادي الهلال للانتقال إليه هذا الصيف، رغم مرونة برشلونة في بيعه.

ويستعد الهلال لمواجهة الأهلي الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بمدينة أبها.