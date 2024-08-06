دنيا أبوطالب.. الأمل الأخير للرياضة السعودية في أولمبياد باريس

باتت أحلام الجماهير السعودية متعلقة بما ستقدمه دنيا أبوطالب خلال استهلال مشوارها في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وغادر 9 لاعبين سعوديين المنافسات الأولمبية الجارية في باريس، حيث لم يتبق سوى مشاركة دنيا أبوطالب، التي ستحمل على عاتقها أحلام الأمل الأخير في تحقيق ميدالية سعودية.

وتخوض دنيا أبوطالب في الحادية عشرة من صباح غدٍ الأربعاء منافسات وزن 49 كيلوجراما في التايكوندو.

وتُعتبر دنيا أبوطالب أول سعودية تشارك في الألعاب الأولمبية، وأول من حازت على ميدالية ذهبية في لعبة التايكوندو بالألعاب الآسيوية.