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دنيا أبوطالب.. الأمل الأخير للرياضة السعودية في أولمبياد باريس
الرياضة

دنيا أبوطالب.. الأمل الأخير للرياضة السعودية في أولمبياد باريس

صحيفة البلادaccess_time1 / صفر / 1446 هـ       6 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

باتت أحلام الجماهير السعودية متعلقة بما ستقدمه دنيا أبوطالب خلال استهلال مشوارها في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وغادر 9 لاعبين سعوديين المنافسات الأولمبية الجارية في باريس، حيث لم يتبق سوى مشاركة دنيا أبوطالب، التي ستحمل على عاتقها أحلام الأمل الأخير في تحقيق ميدالية سعودية.

وتخوض دنيا أبوطالب في الحادية عشرة من صباح غدٍ الأربعاء منافسات وزن 49 كيلوجراما في التايكوندو.

وتُعتبر دنيا أبوطالب أول سعودية تشارك في الألعاب الأولمبية، وأول من حازت على ميدالية ذهبية في لعبة التايكوندو بالألعاب الآسيوية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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