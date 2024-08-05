“ندلب” يكرّم بنك التنمية الاجتماعية على جهوده الداعمة لبرنامج “الألف ميل”

الرياض : البلاد

كرّم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، بنك التنمية الاجتماعية، ومركز دلني للأعمال التابع للبنك على شراكتهم ودعمهم لبرنامج “الألف ميل لريادة الأعمال”، وذلك خلال حفل تخريج الفائزين في النسخة الثانية من برنامج “ألف ميل”، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة البرنامج الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وعدد من أصحاب السمو والمعالي وممثلي الجهات المساندة والداعمة والمشاركين.

وتسلم الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، الدرع التكريمي الخاص بالبنك، تقديرا لمشاركته في برنامج “الألف ميل لريادة الأعمال”. في حين تسلم المدير التنفيذي لقطاع المنشآت الاستاذ فارس العبدالجبار درع التكريم لمركز دلني، بالنيابة عن نائب قطاع الأعمال محمد العريني، وذلك نظير إسهامات المركز في تمكين رواد الأعمال بقطاع الصناعة والخدمات اللوجستية.

وشارك مركز دلني ضمن برنامج “الألف ميل لريادة الأعمال” في مرحلة التخطيط والتنفيذ بالإضافة إلى مرحلة تقديم الخدمات التمكينية، والتي شملت برامج تدريبية متخصصة وجلسات إرشادية خاصة برواد الأعمال، مع التعريف بمنتجات البنك، فضلاً عن دوره المتواصل في تقديم برامج التأهيل والاستشارات عبر برامج التمكين والتنمية.

وكان بنك التنمية الاجتماعية قد حدد حزمة من الخدمات والممكنات المخصصة لرواد الأعمال مثل الخدمات المالية وإتاحة مسارات التمويل وفقاً لاشتراطات كل منتج، والخدمات غير المالية، وتقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال تأسيس المشاريع الصناعية، والاستشارات متخصصة لرواد الأعمال، وبرامج التهيئة للتمويل.

ويسعى برنامج “ألف ميل” الذي أطلقه برنامج “ندلب” إلى دعم وتمكين ريادة الأعمال في قطاعَي الصناعة والخدمات اللوجستية، عبر توفير الدعم اللازم لتمكين رواد الأعمال من خلال الاستفادة من التحول الكبير الذي أحدثته الرؤية، والتطور الذي شهدته قطاعات النمو الواعدة من حيث توافُر البنية التحتية المتطورة والموارد بجميع أشكالها. ويعكس هذا التكريم الدور الريادي الذي يلعبه بنك التنمية الاجتماعية مركز دلني للأعمال التابع له، في دعم ريادة الأعمال وتحقيق التمكين التنموي الشامل والمستدام، والذي يبرز أهمية البنك كممكن وطني رائد يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.